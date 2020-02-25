شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية وتكشف بالأسماء عن قاتلي اللواء عدنان الحمادي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل في مجال السلام توكل كرمان عن الاطراف التي تقف خلف حادثة اغتيال اللواء عدنان الحمادي قائد محور تعز اليوم الاثنين في مقالاً نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلقت فيه على الطريقة التي تتم بها توظيف قضية الحمادي للكيد السياسي وفيما يلي نص المقال :

جديد "الخليج 365"

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من اطلق الرصاص مباشرة على الشهيد عدنان الحمادي معروفون، وكان يمكن لتحقيق جاد ومستقل وشفاف أن يقودنا الى المجرمين الكبار، لكن تم ايداعهم في عدن لدى ميليشيات هاني بن بريك وبعد انقلابه وتمرده في عدن ، اي والله لدى هاني بن بريك وبعد انقلابه وتمرده ، ومن حينها لاندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم بل وماهو مصيرهم!!

هذه وحدها تجعل اصابع الاتهام تشير إلى من هم وراء جريمة الاغتيال الذين يراد التستر عليهم في إشارة منها إلى الإمارات العربيه المتحده ومليشياتها في الجنوب والساحل الغربي أمثال طارق عفاش وهاني بن بريك وأبي العباس .

ومن هم الذين يراد إلصاق التهمة بهم؟في إشارة منها إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز .

اليوم محكمة هاني بن بريك المتخصصة استدعت عدد من الصحفيين والمفسبكين للتحقيق والمحاكمة في عدن، أي والله في عدن وأي والله مجموعة من الصحفيين والمفسبكين بعضهم خارج اليمن.

العجيب في هذه المهزلة سكوت من يزعمون أنهم أولى بالحمادي والأقرب إليه. هي مهزلة اكبر من المهزلة الأم، مهزلة اقتياد من اطلق الرصاص الى عدن واستدعاء المفسبكين للتحقيق في عدن !!

دعونا من هذا كله، ولاحظوا ان هناك تطور لافت لدى هاني بن بريك، متى كان يستعين بالمحكمة ل يدين احدهم، سبق له ان وجه بقتل العشرات من المعارضين في عدن دون تحقيق ودون ادانة وبلا سين او جيم، سبق له اكثر من ذلك ان تمرد على السلطةالشرعية واطلق عليها وعلى قواتها الرصاص وطردها من عدن، هو نفسه مطلوب للتحقيق من قبل السلطة الشرعية وبقرار جمهوري.

يا للأسف ،قضية الحمادي غدت ورقة صغيرة يتم توظيفها كليةً للكيد السياسي، وبيد هاني بن بريك ، هذه جريمة إغتيال أخرى للحمادي، بل وأكثر فظاعة، والراضي عنها والساكت والمبارك مشاركون في الجريمة بطريقة مباشرة ، وهم اعداء الحقيقة وخصوم الحمادي وقضيته التي استشهد في سبيلها.