شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : دقت ساعة الصفر.. جماعة الحوثي تتجه نحو تدمير أهداف استراتيجية في العمق السعودي وإغراق سفن التحالف.. وعبدالباري عطوان يتبأ بما سيحدث خلال الأيام القادمة "تفاصيل طارئه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار الكاتب والمحلل السياسي العربي عبد الباري عطوان، إلى ملامح انتكاسة حتمية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، بالتوازي مع مؤشرات تؤكد ميل كفّة الحرب لصالح الحوثيين الذين استطاعوا تغيير المعادلة العسكرية على الأرض.

وتكهن عطوان في مقال افتتاحي بصحيفة “رأي اليوم” رصده “الميدان اليمني”: أن الأيّام والأسابيع المُقبلة ستكون أكثر سُخونةً في اليمن بعد انهِيار اتّفاق ستوكهولم للسّلام وفشَل مهمّة المبعوث الدوليّ مارتن غريفيث في تحقيقِ أيّ اختراقٍ ملموس في حد تعبيره.

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وردنا الان : دقت ساعة الصفر.. جماعة الحوثي تتجه نحو تدمير أهداف استراتيجية في العمق السعودي وإغراق سفن التحالف.. وعبدالباري عطوان يتبأ بما سيحدث خلال الأيام القادمة "تفاصيل طارئه"

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تدمير أهداف استراتيجية في العمق السعودي موضحًا أنه كان من المُفترض أن يكون التّحالف السعودي الذي أطلق “عاصفة الحزم” في آذار (مارس) عام 2015، وبمُشاركة طائرات مُتقدّمة من عشر دول، بينها الإمارات وقطر إلى جانب سِلاح الجو السعوديّ تحت عُنوان عودة الشرعيّة، قد حسَم هذه الحرب لصالحه في أسابيعٍ معدودةٍ بسبب “ضعف” خصمه العسكريّ، ولكنّ صُمود الجيش اليمني وقوّات المُقاومة الدّاعمة له التّابع لحركة “أنصار الله”، وتطويره لقُدراته العسكريّة طِوال السّنوات الخمس الماضية، أدّى إلى قلب كُل مُعادلات القوّة على الأرض لصالحه، والأكثر من ذلك تدمير أهداف استراتيجيّة في العُمق السعوديّ مِثل الهجَمات الصاروخيّة وبالطّائرات المُسيّرة التي ضربت مُنشآت أرامكو النفطيّة في بقيق وخريس، مركز أعصاب الصّناعة النفطيّة السعوديّة وعطّلت إنتاجها لعدّة أسابيع حسب كلامه.

ووفقًا لرئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم” فإن امتلاك منظومات دفاعيّة جويّة قادرة على تحييد الطائرات السعوديّة الأمريكيّة الصّنع مِثل “إف 16” من قبل حركة “أنصار الله”، يعني إنهاء التفوّق الجويّ السعوديّ الذي يعني السّيطرة على أجواء اليمن واختِراقها بفاعليّة، وشن غارات مُكثّفة بحُريّةٍ مُطلقةٍ وفق كلامه.

كما أشار عطوان إلى أن ما يثير قلق القِيادة العسكريّة السعوديّة، يأتي في الكشف عن استخدام تحالف “أنصار الله” للزّوارق السّريعة المُسيّرة التي يتم التحكّم بها عن بُعد، لمُهاجمة أهداف في جنوب البحر الأحمر، ممّا يعني أنّ الحركة الحوثيّة المدعومة إيرانيًّا، باتت تستطيع تهديد سُفن التّحالف وإغراقها، وإغلاق باب المندب إذا أرادت، ودون أن تخسر مُقاتِلًا واحدًا في حد قوله.

وختم عطوان بالتأكيد على أنه من غير المستبعد أن يكون التّصعيد العسكريّ على الجبَهات اليمنيّة من الجانبين هو مُقدّمة، أو ورقة ضغط لفتح قنوات التّفاوض مُجدَّدًا، خاصّةً أنّ الطّرف الذي من المُفتَرض أن يكون الأضعف، لم يَعُد كذلك، والشّيء نفسه يُقال عن الطّرف الآخر الأقوى الذي دخل هذه الحرب وهو واثِقٌ من “الحزم” و”الحسم” في أيّامٍ معدودةٍ، حد قوله