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صنعاء - ياسمين الخيامي - خادمة المنزل تصعق كل اللبنانيين وتكشف للقاضي العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي كان يقوم به زوج نانسي اثناء دخول الشاب السوري للمنزل فقتله خشية من الفضيحة

2020/02/25 الساعة 09:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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