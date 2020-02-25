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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي..افتتاح 46 وحدة سكنية بمنطقتي زاحق ودفعرهو بسقطرى
الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
في إطار الجهود الخيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، 46 وحدة سكنية بمنطقتي زاحق ودفعرهوا التابعة لمدينة زايد2، بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وتتوفر في الوحدات السكنية التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي للمتضررين من الأعاصير في مناطق زاحق ودفعرهوا ، الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
حيث تم تصميم الوحدات السكنية بطريقة حضارية من خلال تجهيز أماكن للمشروعات الخدمية والحيوية والترفيهية.
من جانبهم قدم الأهالي شكرهم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته لأهالي منطقتي زاحق ودفعرهو من مساكن وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء الأعاصير السابقة.
و شهد حفل الافتتاح عروض فنية تراثية وأهازيج عبرت عن فرحة المستفيدين من هذا المشروع السكني الحيوي والهام.
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