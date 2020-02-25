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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر بالجملة للمليشيات الحوثية في جبهات القتال شمالي الضالع
الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
لقي 3 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم أمس الإثنين، على أيدي قناصة القوات الجنوبية بجبهة بتار شمال غرب قعطبة.
وأفادت مصادر عسكرية، أن قناصة القوات الجنوبية نفذت عدة عمليات على مواقع المليشيات الحوثية في القفه والجواسيه بجبهة بتار شمال غرب قعطبه.
وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من التصدي لخمس هجمات حوثية على مواقعها في جبهة بتار.
وفي سياق متصل، شنت القوات الجنوبية بجهة مريس ضربات بالأسلحة الثقيلة استهدفت مواقع للميلشيات في القهره وملزق .
على جانب آخر،شهدت جبهة الأزارق مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي، بعد محاولة المليشيات التقدم باتجاه مواقع الفراشة والشجفاء.
وبحسب مصادر عسكرية، فقد تم إفشال محاولة التقدم الحوثية وسط سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.
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