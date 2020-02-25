شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أسد يلتهم ‘‘تمساح ضخم‘‘ وهو نائم "وحينما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو يحبس الأنفاس) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجاوز كل الخطوط الحمراء وتزوج عرفياً "تفاصيل" مثيرة تكشف المستور عن سبب غضب محمد بن زايد من الداعية "وسيم يوسف" إعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن عاجل : الجيش يقلب موازين المعركة راسآ على عقب وينتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم في مختلف الجبهات المشتعلة (هل دقت ساعة الصفر) بعد استهدافه الوية العمالقة .. رفض عام لألوية الساحل الغربي تسليم قيادتها لطارق صالح والأخير يغري ويستميل من ينضم إليه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : أسد يلتهم ‘‘تمساح ضخم‘‘ وهو نائم "وحينما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو يحبس الأنفاس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.