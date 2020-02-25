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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفضيحة المدوية للشيخ هاني بن بريك والتي صعقت كل ابناء الجنوب وجعلتهم يحتقرونه ويتمنون هلاكه بأبشع طريقة ( 2 مقاطع فيديو هزت كل ابناء الجنوب )

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