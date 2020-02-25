شكرا لمتابعة خبر عن سكان العاصمة صنعاء يصحون على جريمة مروعة..شاهد العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي فعله الزوج المجرم بزوجته الحامل دون خوف من الله ولا حياء من الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سكان العاصمة صنعاء يصحون على جريمة مروعة..شاهد العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي فعله الزوج المجرم بزوجته الحامل دون خوف من الله ولا حياء من الناس

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كانت هذه تفاصيل خبر سكان العاصمة صنعاء يصحون على جريمة مروعة..شاهد العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي فعله الزوج المجرم بزوجته الحامل دون خوف من الله ولا حياء من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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