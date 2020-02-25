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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يباغت كل اليمنيين في الشمال والجنوب ويصعق عبد الملك الحوثي ويربك كل حساباته بخطوة ذكية وحيلة ماكرة لم يتوقعها احد..لن تصدق ماذا فعل هادي

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