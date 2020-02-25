"يمن شباب نت" يرصد حركة المحافظ منذ مطلع العام.. - "بن عديو".. نشاط لافت يُعيد "شبوة" للحركة التنموية وطمس آثار الحرب (تقرير خاص)

يعمل محافظ شبوة "بن عديو" بنشاط لافت من أجل تحريك عجلة التنمية في المحافظة وتطبيع الحياة العامة، ويبرز ذلك النشاط من خلال المشاريع التي يعلن عنها بشكل يومي، حيث يستغل حصة المحافظة من عائدات النفط بشكل أكثر فعالية، لطمس آثار الحرب.



وخلال أمس الأحد، أعلن عن مشروعين جديدين يجري البدء بالعمل بهما وهما الميناء البحري، وإضاءة الشوارع، كما زار مشروعين آخرين يجري العمل بهما وهما "ترميم مطار عتق" و "جسر السلام"، ووجه أيضا بإعادة تأهيل ثلاثة كيلو من الطريق الدولي.



ويرصد "يمن شباب نت" نشاط محافظ شبوة منذ مطلع العام الجاري 2020 في المشاريع التنموية التي اعلن عنها، وايضاً الترميمات التي يقوم بها في المؤسسات الحكومية والتي تدمرت جراء الحرب التي عاشتها المحافظة خلال السنوات الماضية.





نشاط "بن عديو" خلال يوم واحد

كشف محافظ شبوة محمد صالح بن عديو عن توجه الحكومة لاستئناف العمل في مشروع انشاء اول ميناء بحري بالمحافظة على الشريط الساحلي لمديرية رضوم بعد زوال أسباب توقف العمل فيه. بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



جاء ذلك خلال زيارته لموقع الميناء الإثنين 24 فبراير 2020 وأكد انجاز التصاميم الهندسية للميناء". منوهاً بأهميته الكبيرة في خدمة الحركة التجارية والاقتصادية في كل محافظات شبوة ومأرب والجوف.



كما أعلن محافظ شبوة أمس الإثنين ايضاَ، التوقيع على عقد لتركيب وصيانة الإنارة لشوارع عاصمة المحافظة باستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة.



وقال في -تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"- وسيتم تمويل المشروع من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام، المشروع يأتي ضمن خطة الاهتمام بتحسين وتطوير مدينة عتق.



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كما زار محافظ شبوة، موقع مشروع منتجع قنا السياحي، وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية لتصفية عقد اتفاقية مشروع عملا بأحكام قانون الاستثمار.

وفي زيارة أخرى تفقد محافظ شبوة، سير العمل في مشروع سور مطار عتق الدولي بمركز المحافظة البالغ طوله 8 ألف و600 متر وبتكلفة 191 مليون ريال من الدعم الرئاسي المقدم للمحافظة.



كما أطلع على سير تنفيذ المرحلة الاخيرة من مشروع جسر السلام بمديرية حبان والذي تنفذه شركة بن جريبة للمقاولات بتكلفة مليوني دولار من مبيعات نفط العقلة.



إلى ذلك وجه بن عديو بإعادة تأهيل ثلاثة كيلو متر، من الاضرار التي لحقت بأجزاء متفرقة من الطريق الدولي بساحل مديرية رضوم، بصورة عاجلة.





مشروع "النشمية" ورصف الطُرق

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والأحد الماضي 23 فبراير 2020 وضع محافظ م شبوة محمد بن عديو، حجر الأساس لمشروع النشيمة لتخزين المشتقات النفطية والمرسي البحري العائم التابع له بمديرية رضوم.



وينفذ المشروع بتمويل مشترك بين شركة الإخوة والشركة اليمنية للنفط بتكلفة 15 مليون دولار، ويقام على مساحة تقدر بـ 700 الف متر مربع وتبلغ سعته التخزينية 30 ألف طن لتري، بالإضافة إلى مرسى عائم يمتد ثلاثة ألف متر في عرض البحر".



وسيعمل المشروع بالتقنية الآلية الحديثة في تعبئة الصهاريج وإفراغ السفن ويتوقع الانتهاء منه في غضون عام.



وقال بن عديو "إن هذا المشروع الإستراتيجية الذي سينتهي العمل فيه خلال أشهر يأتي ضمن رؤية السلطة المحلية بمحافظة شبوة للاهتمام بمشاريع البنية التحتية فهي عمود النهضة وأساس التنمية".



ولفت إلى أن ذلك سيشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وستوجه حصة المحافظة منه نحو مشاريع تخدم المواطن.



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وفي 13 فبراير 2020 وقع محافظ شبوة، عقودًا لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الطرق بالمحافظة، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام، وتتضمن سفلتة الخط الدائري (خط جديد) من منطقة البياض الى محطة باسويد بمدينة عتق بطول 6.721 كم.



وايضاً سفلتة طريق (مرة - حرشفان) بطول 44 كم، وبتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام.



مشاريع يناير الماضي

وفي 26 يناير الماضي 2020 وضع محافظ شبوة حجر الأساس لثلاثة مشاريع استثمارية تابعة لشركة شبوة للاستثمارات بقيمة استثمارية تقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار، وتشمل مصنع للخرسانة المسلحة، ومصنع أتوماتيكي للبلك وخلاطة للإسفلت، والمقرر إقامتها على مساحة إجمالية تقدر بثلاثين ألف متر مربع.



وفي 19 يناير الماضي دشن "بن عديو" محافظ شبوة افتتاح عدد من المشاريع التنموية في المجالين الصحي والتعليمي، بالمحافظة، حيث، افتتح قسم الأطفال في مستشفى عتق العام، عقب إعادة تأهيله بمبلغ 4 ملايين ريال بتمويل ذاتي من المستشفى. وفقا لوكالة سبأ.



كما زار مشروع إعادة تأهيل الدور الأول من مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة والجناح الخاص بالحراسات الأمنية بمبنى المحكمة بتكلفة تجاوزت 15 مليون ريال، وكلف بإجراء دراسة هندسية إضافية لإعادة تأهيل الدور الثاني من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة أدوار، والتي تضررت جميعها جرّاء الحرب.



وفي التاسع من يناير أقرت لجنة المناقصات بمحافظة شبوة، إنزال مناقصات عامة في قطاعي الكهرباء والتعليم الجامعي بتكلفة تتجاوز مليون دولار، من أجل شراء مواد وقطع غيار وزيوت لمحطة كهرباء شبوة، ومشروع المرحلة الأولى من مبنى كلية التربية بالمحافظة.



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