شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الجيش يقلب موازين المعركة راسآ على عقب وينتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم في مختلف الجبهات المشتعلة (هل دقت ساعة الصفر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن بعد استهدافه الوية العمالقة .. رفض عام لألوية الساحل الغربي تسليم قيادتها لطارق صالح والأخير يغري ويستميل من ينضم إليه الأجهزة الأمنية : تسيطر على مبنى المحكمة الابتدائية وعدد من المباني الحكومية في محافظة شبوة مواجهات عنيفة جنوب الجوف .. وقوات الجيش الوطني تواصل عملياتها العسكرية وتشن هجوماً عنيفاً

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