وردنا الآن : الجيش الوطني والقبائل المساندة تصل الى اولى مناطق حرف سفيان في عمران وتقترب من قطع الخط الرابط بين صنعاء وصعدة!!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 02:57 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف حساب " هدهد سبأ " الذي يعد احد ابرز الحسابات التي تنشر تطورات المواجهات في جبهات " نهم ومأرب والجوف" عن تقدم الجيش الوطني والقبائل المساندة الى اولى مناطق حرف سفيان . أقرأ أيضا : تطور مفاجئ في قضية مقتل شاب سوري في منزل النجمة اللبنانية الشهيرة " نانسي عجرم " ..عاملة نظافة تفجر فضيحة صادمة ..تعرف عليها في التفاصيل ! شاهد ..فيديو فنانة كويتية شهيرة تفاجئ متابعيها بطلب جريئ وصادم : “اللي حابب يشم ريحة منطقة حساسة في جسمي يدفعلي مليونين”! Advertisements بن زايد يوجه طعنة غادرة ل بن سلمان والشرعية اليمنية ويمول الحوثيين بالاسلحة ..وضابط إماراتي يفجر فضيحة وخيانة عظمى قامت بها الامارات "تفاصيل مرعبة" طيران التحالف يباغت الحوثيين ويدمر اخطر سلاح بيد الحوثي ,كان يتم تجهيزه لتنفيذ عمليات مباغته ضد الشرعية والتحالف والمفاجأة في التفاصيل !! الجيش الوطني يزحف نحو صنعاء من ثلاث محاور ..وسط فرار جماعي للمليشيات وسقوط قيادات حوثية كبيرة ابرزها .."اسماء وتفاصيل" فاجعة هزت السعودية والعالم , والسبب..انتحار معتمرة من دولة عربية في مكة المكرمة" الجنسية والتفاصيل مفاجأة " " وطن الغد " ينشر نص التغريدة : "بدأت زحوفات جحافل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومه الشعبية بالإقتراب من أولى مناطق حرف_سفيان، بإتجاه الخط الرابط بين محافظتي صنعاء وصعده ".



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