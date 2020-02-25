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عدن - ياسمين التهامي - تقرير تشريح جثة محمد الموسى بحوزة القاضي ومحاميته تكشف تطورات ستصدم نانسي عجرم

أكدت المحامية رهاب بيطار التي تتولى الدفاع عن قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى وأسرته، انتهاء اللجنة الطبية من تقريرها بعد الكشف على الجثة وتسليمه الى دائرة قاضي التحقيق.

وقالت “البيطار” في تغريدة حديثة لها على حسابها بتويتر رصدتها (وطن) إن قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان وافق على تسليم جثة محمد الموسى لذويه بناء على طلبنا.

جديد اب برس

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وأعلنت بيطار من قبل تقديمها طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت “هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء”.

وفي مشهد أثار موجة غضب واسعة ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في برنامج “ذا فويس كيدز”، غير مبالية بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت داخل فيلتها بقتل زوجها للشاب السوري محمد الموسى.

نانسي ظهرت في الحلقة الثانية بالبرنامج من مرحلة المواجهة، مرتدية فستان فاضح كشف مفاتنها ما عرضها لهجوم عنيف خاصة أن دماء الشاب السوري محمد الموسى لم تجف بعد.

يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

قد

وأضافت:”وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته الى دائرة قاضي التحقيق.”