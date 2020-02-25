شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” فيديو مسرب لـ” غادة عويس” أثناء تقاضيها راتبها بالدولار في قطر يثير جدلاً واسعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” فيديو مسرب لـ” غادة عويس” أثناء تقاضيها راتبها بالدولار في قطر يثير جدلاً واسعاً

سخرت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من الورقة المزورة التي نشرتها قناة “العربية السعودية” ـ بوق الديوان الملكي ـ عن رواتب مذيعي الجزيرة.

ونشرت “عويس” مقطعا ساخرا ظهرت به مئات الالاف من الدولارات، وقالت إنها لحظة تقاضيها راتبها بالدولار في قطر، وذلك في رد ساخر على مزاعم قناة العربية وتزويرها.

جديد اب برس

Advertisements

وقالت القناة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر مرفقة بالصورة المزيفة “وثيقة مسربة لمكافآت بمئات آلاف الدولارات يتقاضاها عدد من مذيعي قناة الجزيرة من الديوان الأميري القطري”.

أيضًا ذكرت الوثيقة المزيفة أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ مليونا و850 ألف دولار، رغم أنه بجمع الأرقام المذكورة ستكون قيمتها مليونا و750 ألف دولار.