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صنعاء - ياسمين الخيامي - صعقت مليار مسلم وهزت كيان كل مسلمي العالم ..افتتاح بارات للرقص وحانات لشرب الخمر قرب المسجد المكي الحرام ( صورة صادمة ومرعبة )

2020/02/25 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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