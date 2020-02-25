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صنعاء - ياسمين الخيامي - ماكان يخشاه كل اليمنيين قد وقع بالفعل..وهو اشد خطرا من صواريخ الحوثي وطائرات التحالف ( شاهد ما حدث في هذه المحافظة وارعب كل اليمنيين شمالا وجنوبا )

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