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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذركون كيف بكى رئيس الوزراء الاسبق " باسندوة "..شاهد بالصورة كيف وجه باسندوة صفعة مدوية للرئيس صالح واثار جنونه وافقدته رشده ( صورة نادرة )

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