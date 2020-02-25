عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موظفو النفط يتوعدون شركة بترومسيلة بتصعيد قاسي

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

رداً على سياسة التملص من تحقيق مطالب عمال الشركات المقاولة العاملين بموقع الضبة وقطاعي ( 14 – 51 ) ، التي تنتهجها إدارة شركة "بترومسيلة" ، قرر عمال القطاعات رفع خطوات التصعيد لانتزاع حقوقهم المسلوبة .



ويأتي التصعيد بعد أن فشل وسيط أرسلته شركة "بترومسلية" الى ممثلو عمال القطاعات ، يحمل معه عدد من المقترحات الغرض منها الالتفاف على مطالب العمال العادلة .

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وأعلن العمال في بيان حمل الرقم (5) ،عزمهم خوض سلسلة من الإجراءات القاسية ضد الشركة خلال الأيام القليلة القادمة، أن لم تبادر بتحقيق تسوية شاملة تضمن لهم حقوقهم ، مؤكدين أن جميع خيارات التصعيد مفتوحة .

وطالب البيان، قيادة شركة "بتر ومسيلة" تحمل كافة مسؤولياتها تجاه حقوق العمال ، وان تبتعد عن أسلوب المماطلة وتأزيم الوضع أكثر داخل القطاعات النفطية .

واكد البيان أن مطالب العمال سلكت طرق قانونيه وشرعيه الا انها اصطدمت بجدار بعض العناصر العفنة داخل إدارة شركة "بترو مسيلة".