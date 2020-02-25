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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة سبل التعاون المشترك بين إدارتي الواجبات الزكوية والسياحة بساحل حضرموت
الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
التقى المدير العام للإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت الأستاذ هشام محسن باحميد، بمكتبه بالمكلا، صباح الاثنين، المدير العام لمكتب زارة السياحة بالساحل الدكتور وجدي عبدالرحمن باوزير، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الإدارتين.
وكرس اللقاء لمناقشة السبل الكفيلة بتسخير الإمكانيات المشتركة لخدمة العمل بإدارتي الواجبات الزكوية والسياحة، وتطوير الأداء الوظيفي بما يتواكب وتطورات العصر الحالي.
وأوضح مدير عام الواجبات الزكوية أن قيادة الإدارة رسمت خطة خلال العام الجاري، لتوطيد علاقتها مع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، للنهوض بمستوى الإيراد الزكوي، الرامي لتحريك عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.
من جانبه رحّب مدير عام مكتب السياحة بالعمل المشترك بين الإدارتين، مبدئاً استعداده بتقديم كافة التسهيلات وفق الإمكانيات، وتقديم البيانات المتوفرة، لمساعدة إدارة الواجبات في أداء مهامها في عملية التحصيل، ولما من شأنه خدمة حضرموت.
حضر اللقاء مدير إدارة الرقابة على التحصيل الأستاذ حسن جمعان عبدون.
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