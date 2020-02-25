عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التميمي في زيارة لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

استقبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت المحامي حسين السمين صباح اليوم في مكتبه الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبدالهادي التميمي .



وإطلع التميمي على الأعمال التى يقوم بها طاقم مكتب الخدمة المدنية، ومستوى الإنجاز في المعاملات الخاصة بالمكاتب التنفيذية المختلفة وكذا معاملات المواطنين والمتقدمين التوظيف بمكتب الخدمة .

Advertisements

وفي اللقاء الذي حضره نائب مدير مكتب الخدمة المدنية الاستاذ رجب حماد قدم المحامي " السمين " شرحا مفصلا عن ما يقدمه المكتب من خدمات للمواطنين وأجهزة الدولة المختلفة ، موضحا اهم الصعوبات التي تواجه عمل المكتب والحلول التي تبنتها إدارة المكتب كمعالجات مؤقته في ضل الوضع الحالي للبلد .

كما اطلع الوكيل المساعد على العمل بالأجهزة الحديثة المقدمة لمركز تكنلوجيا المعلومات بدعم من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني والسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت .

وفي ختام الزيارة أشاد التميمي بما يقدمه مكتب فرع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت من جهود جبارة في شئ الظروف الصعبة التي تمر بها أجهزة الدولة مؤكدا أن السلطات المحلية بوادي حضرموت ومكاتب فروع الوزارات قدمت نموذج يحتذى به في كافة محافظات الجمهورية.