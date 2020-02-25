عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التميمي يلتقي أفراد إدارة مكافحة المخدرات بالمكلا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، مساء الإثنين، جميع أفراد إدارة مكافحة المخدرات، وذلك بمقر الإدارة بمدينة المكلا.



وخلال اللقاء أشاد العميد التميمي بالمستوى الكبير الذي تقدمه إدارة مكافحة المخدرات وخصوصاً الضبطيات المستمرة؛ التي يقوم بها ضباط وأفراد الإدارة، وأن لقاء اليوم جاء من مسؤوليته اتجاه جميع إدارات الأمن والشرطة بمديريات ساحل حضرموت التي يتابعها باستمرار.

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وحث المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، جميع الأفراد على التكاثف والتعاون فيما بينهم، وأن عملهم لايقتصر على الضبط بل يشمل الإرشاد أيضاً، مستمعاً منهم إلى أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم في العمل.

مؤكداً أن إدارة مكافحة المخدرات تحضى باهتمام خاص من قيادة الأمن ومنه شخصياً، لماتقوم به من دور كبير في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها، وسوف يتم دعم الإدارة بكل الإمكانيات التي تحتاجها.

حضر اللقاء مستشار المدير العام لإدارة الأمن والشرطة العقيد فرج بابهيش، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله بن شملان، ورئيس قسم التحريات النقيب مازن بن هبش.