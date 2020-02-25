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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الثلاثاء 25 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 24 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

رئيس جامعة حضرموت يلتقي وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محافظ شبوة يزور موقع ميناء رضوم ومشروع قنا السياحي سقطرى.. افتتاح 46 وحدة سكنية للمتضررين من الاعاصير "الدفاع المدني" تعلن صرف رواتب شهر ديسمبر Advertisements البحسني يعلن عودة مطار الريان للعمل خلال أيام بلفاس يتفقد سير الأعمال في مشروع مبنى شركة النفط اليمنية بسيئون مصادر "الخليج 365": عزل شخص أجنبي مصاب بـ"كورونا" في وادي حضرموت "شباب وأطفال اليمن" ترفع تقريرها الثاني عن آخر المستجدات في قضية الطفل وسيم التميمي: يجب تأهيل المساجين لإخراجهم للعيش بشكل طبيعي التميمي يدشن حملة صرف شهادات الميلاد المجانية بمديريات ساحل حضرموت # وادي حضرموت # شبوة # البحسني # حضرموت # الخليج 365 # . # التعليم العالي # شركة النفط # النفط # اليمنية # الدفاع المدني # التعليم # سقطرى # شركة # آخر # ساحل # مطار # جامعة # عودة # العربي # وفد

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