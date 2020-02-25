شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يزحف نحو صنعاء من ثلاث محاور ..وسط فرار جماعي للمليشيات وسقوط قيادات حوثية كبيرة ابرزها .."اسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني يزحف باتجاة صنعاء من ثلاث محاور . أقرأ أيضا : عااااجل : ألوية العمالقة في الساحل الغربي تعلن التمرد و رفضها القتال تحت قيادة العميد طارق وترمي بتوجيهات قيادة التحالف عرض الحائط وتصدر تعميم رسمي بذالك ! Advertisements فاجعة هزت السعودية والعالم , والسبب..انتحار معتمرة من دولة عربية في مكة المكرمة" الجنسية والتفاصيل مفاجأة "

المحور الاول الجوف حرف سفيان وعمران ومن ثم صنعاء وهذا المحور مهم جدا لقطع امدادات الحوثي من والى صعدة وصنعاء .

المحور الثاني صرواح ثم نقيل بن غيلان ثم خولان شرق صنعاء .

المحور الثالث الجوف وسلسلة جبال يام ووجرشب الاستراتيجية الممتدة إلى أولى مناطق أرحب التابعة لصنعاء وهذا المحور .

واضافت المصادر أن مواجهات الساعات القليلة الماضية أسفر عن مصرع العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, بينهم ثلاثة من كبار قيادات ميلشيا الحوثي. وأوردت المصادر أسماء قيادات ميلشيا الحوثي الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات في محافظة الجوف وهم: العميد جمال محمد عبدالله الحبابي ,العقيد هشام محمد احمد النوعة, النقيب ماجد أحمد محسن الخالدي.

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