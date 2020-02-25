شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة هزت السعودية والعالم , والسبب..انتحار معتمرة من دولة عربية في مكة المكرمة" الجنسية والتفاصيل مفاجأة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 01:49 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في ظروف ما تزال مجهولة وغامضة أقدمت معتمرة سودانية على الانتحار في مكة المكرمة. أقرأ أيضا : Advertisements الجيش الوطني يزحف نحو صنعاء من ثلاث محاور ..وسط فرار جماعي للمليشيات وسقوط قيادات حوثية كبيرة ابرزها .."اسماء وتفاصيل" واشنطن تثلج صدر بن سلمان والشعب السعودي وترعب النظام الإيراني ومليشياتها في المنطقة الحوثيون ..بهذا التصريح والتحذير المفاجئ !

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن المعتمرة السودانية أنهت حياتها، اليوم الإثنين، بعدما قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي جرول بالعاصمة المقدسة.

على الفور انتقلت الجهات الأمنية لموقع الحادث، بعد ورود بلاغ بالواقعة.

وقامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث، وذلك بعد أن تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

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