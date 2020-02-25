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عدن - ياسمين التهامي - وسيم يوسف “باي باي” .. قناة أبوظبي تطرد الداعية المرتزق وخطوة سحب الجنسية قريباً

كشفت صحفية إماراتية أن تلفزيون أبوظبي ألغى برنامج “رحيق الإيمان” للداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف . وبحسب الصحفية بسمة الجندلي فقد تم أيضاً إلغاء البرنامج الإذاعي “القول الفصل” الذي يقدمه وسيم يوسف كذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الإمارات . جديد اب برس Advertisements وعبّر مغرّدون إماراتيون وعرب عن سعادتهم بهذا القرار، مطالبين بسحب جنسيته وطرده خارج الإمارات

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