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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: كيف بررت سوزان نجم الدين خلع الحذاء وتدليك قدمها؟

ردت الفنانة سوزان نجم الدين على الفيديو الذي انتشر لها وهي تخلع الحذاء وتقوم بحركات غير لائقة في مهرجان الفجيرة للفنون، مؤكدة استغرابها من الضجة التي حصلت.

وأكدت في لقاء سريع مع برنامج theinsider بالعربي أنها تعبت من المشي، وشرحت سبب اقدامها على خلع الحذاء بأنها تفاجأت من الأرض بأنها لم تكن متساوية والعشب فوقها يتعب في المشي وكادت تقع أكثر من مرة، لذلك قررت التخلي عن الجمال والمشي براحتها.

وتابعت: “انا آخر همي ما يقال عن محاولتي القيام بهذه الامور لإثارة الجدل، أنا متصالحة جداً مع نفسي ولا أقوم إلا بما يريح سوزان وأنا جداً حقيقية. وما في شي بضايقني”.

وكانت النجمة السورية خلعت الحذاء الخاص بها، وسط عدد كبير من الحاضرين في المهرجان، أثناء جلوسها في الصف الأول في مهرجان الفجيرة، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقاد.

جديد اب برس

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