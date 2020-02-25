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عدن - ياسمين التهامي - في اليمن .. تحالف حوثي اخواني | تعميم حوثي لوسائل إعلامه بتخفيف حدة الخطاب تجاه الإصلاح |

في إطار التحالف الحوثي الاخواني ودليل جديد على حدة التقارب والتنسيق بين الجماعتين كشفت مصادر خاصة عن تعميم حوثي لجميع وسائل الإعلام الحوثية وناشطي مواقع التواصل الإجتماعي التابعة والموالية لهم بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي تجاه حزب الإصلاح والمليشيات التابعة لهم. جديد اب برس Advertisements وأوضحت المصادر إن التعميم قضى بعدم تناول الإصلاح في وارد خصوم الجماعة أو المناهضين لسلطاتها وتركيز الخطاب الإعلامي على الخصوم المشتركين للجماعتين. وأشارت المصادر إلى إن التعميم الحوثي يأتي كردة فعل مماثلة للتوجه الإخواني الاصلاحي والمتمثل في تخفيف حدة الخطاب في وسائل إعلامه تجاه مليشيات الحوثي. وأكدت المصادر انه بعد سنوات من وصف إعلام الإصلاح للحوثي بصفات طائفية دينية ، بدأت هذه الوسائل في التودد من الحوثي، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا إضافيا على حالة التقارب والتحالف بين الطرفين.

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