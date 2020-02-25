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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. فوز العتيبي ترد على المشككين في جنسيتها وتعرض اسم قبيلتها على هويتها الوطنية

ردّت الناشطة فوز العتيبي، على المشككين في أصولها وأنها أوروبية وليست سعودية . ونشرت العتيبي، مقطع فيديو لها، توثق فيها صورة الهوية الوطنية الخاصة بها ونسبها لآل « الحزيمي العتيبي » أي أنها من الدوادمي وضواحيها. وقالت فوز : ” أنتم ناس فاضية شادين حيلكم عليا وتفبركون وأنتم تدرون إني أقدر أطلع بطاقتي وأحطها بعينكم” . وأضافت : ” أنا من آل الحزيمي من الدوادمي .. استريحوا .. أنا ملاحظة شيء النكران هذا ما يصير إلا للبنات ” . جديد اب برس Advertisements

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