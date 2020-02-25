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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” إعلامي كويتي ينشر فيديو من سلطنة عمان يلقى تفاعلاً واسعاً

نشر الإعلامي الكويتي أحمد الوهيدة مقطع فيديو من سلطنة عمان يوضح مدى التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية. ويبين الفيديو التام السائقين بالأنظمة المرورية ومنها إفساح الطريق لسيارة الإسعاف. جديد اب برس Advertisements وعلّق بالقول”نحتاج إظهار كل ما هو جميل في مجتمعاتنا لكي يكون الأمل باقياً في نفوسنا”.

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