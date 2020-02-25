شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش ينفذ عمليات من اتجاه ومحور جديد نحو أولى مناطق العاصمة صنعاء وأهم نقيل استراتيجي(اسماء قتلى قيادات الحوثي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش ينفذ عمليات من اتجاه ومحور جديد نحو أولى مناطق العاصمة صنعاء وأهم نقيل استراتيجي(اسماء قتلى قيادات الحوثي)

تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا مت جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. جديد اب برس Advertisements مصادر ميدانية أفادت عن اشتداد المواجهات في سلسلة جبال يام وجرشب وجبهة الغيل وأطراف مجزر منها إلى المناطق المحاذية لصنعاء والجوف. وتذكر المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التوغل الكبير في مختلف جبهات القتال في المحافظة, خصوصا جبهة سلسلة جبال يام وجرشب الاستراتيجية الممتدة إلى أولى مناطق أرحب التابعة لصنعاء. وتوضح المصادر أن القوات الحكومية تشن عمليات عسكرية باتجاه فرضة نهم من اتجاه ومحور جديد عبر سلسلة جبال جرشب ويام. وتبين المصادر أن مواجهات الساعات القليلة الماضية أسفر عن مصرع العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, بينهم ثلاثة من كبار قيادات ميلشيا الحوثي. وأوردت المصادر أسماء قيادات ميلشيا الحوثي الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات في محافظة الجوف وهم: العميد جمال محمد عبدالله, الحبابيالعقيد هشام محمد احمد النوعة, النقيب ماجد أحمد محسن الخالدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش ينفذ عمليات من اتجاه ومحور جديد نحو أولى مناطق العاصمة صنعاء وأهم نقيل استراتيجي(اسماء قتلى قيادات الحوثي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.