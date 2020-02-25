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صنعاء - ياسمين الخيامي - سيدة عربية تباغت المعتمرين وتقدم على هذا الفعل المحرم شرعا الذي سبب صدمة كبيرة للجميع لأنها فعلت فعلتها بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة
2020/02/25 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
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