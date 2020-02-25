شكرا لمتابعة خبر عن سيدة عربية تباغت المعتمرين وتقدم على هذا الفعل المحرم شرعا الذي سبب صدمة كبيرة للجميع لأنها فعلت فعلتها بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سيدة عربية تباغت المعتمرين وتقدم على هذا الفعل المحرم شرعا الذي سبب صدمة كبيرة للجميع لأنها فعلت فعلتها بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة

2020/02/25 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدة عربية تباغت المعتمرين وتقدم على هذا الفعل المحرم شرعا الذي سبب صدمة كبيرة للجميع لأنها فعلت فعلتها بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.