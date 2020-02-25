عدن: الغذاء العالمي يبدأ مشروع توزيع وجبات غذائية على طلاب المدارس

بدأ برنامج الأغذية العالمي، الأحد الماضي توزيع وجبات صحية على طلاب المدارس، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، في إطار برنامج التغذية المدرسية الجديد.



وقال البرنامج "إنه قام بتوزيع أكثر من 5700 سندويش طازجة، إلى جانب الفواكه في أربعة مدارس بمحافظة عدن، وسيتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل 3 مدارس أخرى في ‎عدن، بإجمالي 9500 طالب وطالبة".



ويخطط البرنامج لتدشين إطلاق التجربة في محافظات يمنية أخرى لاحقا.



ولفت البرنامج إلى فوائد مشروع الوجبات المدرسية، وعلى رأسها تغذية الأطفال، ودعم صحتهم، فضلا عن تحفيزهم إلى الحضور إلى المدارس.



كما يدعم المشروع المجتمع المحلي، ويعزز الاقتصاد الوطني من خلال توظيف عاملات يمنيات في مطبخ التغذية، وشراء جميع المنتجات المستخدمة في هذه الوجبات من السوق المحلي. وفق البرنامج.



وقرر برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة الأخيرة تنويع تدخلاته الإنسانية في اليمن، حيث يعتزم البدء بتنفيذ برنامج مساعدات نقدية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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