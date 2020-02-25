التميمي يدشن حملة صرف شهادات الميلاد المجانية بمديريات ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الإثنين بمدينة المكلا، حملة صرف شهادات الميلاد المجانية بمديريات ساحل حضرموت، برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، وبدعم من منظمة اليونسف.



وخلال التدشين أكد العميد التميمي أن شهادة الميلاد تعتبر شي مهم جداً لكل مواطن، لذلك عملت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت استبيان ومسح لجميع المديريات لمعرفة الاحتياجات، موضحاً أن توقف إدارة الأحوال المدنية عن العمل في العام 2015م شكل عائق كبير للمواطنين، واليوم بدأت الحياة تعود إلى هذه الإدارة، في الوقت الذي نشاهد فيه العديد من المحافظات الأخرى تعاني من عدم صرف شهادات الميلاد.

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وكشف المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، عن أنهم سيقومون بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة؛ بافتتاح فروع لإدارة الأحوال المدنية داخل مديرية المكلا؛ لتخفيف أزدحام المواطنين، شاكراً في ختام كلمته منظمة اليونسف على دعمها السخي لإدارة الأحوال المدنية بساحل حضرموت.

ومن جانبها فقد أشارت مسؤولة منظمة الأمم المتحدة الأستاذة فتحية عمر، أن شهادة الميلاد تعتبر أول وثيقة يمتلكها الطفل في اليمن لذلك هي مهمة جداً، وهي جزء من التنمية وتجمع الإحصائيات لمعرفة احتياجات الأطفال للمساعدات الصحية وغيرها.

وعبرت الأستاذة فتحية عن سعادتها بعمل شراكة مع مصلحة الأحوال المدنية في حضرموت بشكل مباشر بعيداً عن المركزية، بينما في السابق كان يتم التعامل مع المركز في عدن.

حضر التدشين نائب المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس العوبثاني، والمدير العام للشؤون القانونية برئاسة مصلحة الأحوال المدنية العقيد وهيب عبدالخالق، والمدير العام لمديرية المكلا العميد حسين الحامد، والقائم بأعمال مدير إدارة الأحوال المدنية الرائد خالد القثمي، ومدير مديرية أرياف المكلا الأستاذ أحمد العكبري، ومسؤولة مكتب اليونسف في حضرموت الأستاذة فوزية غرامة، والدكتور خالد بلخشر.