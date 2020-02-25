التميمي: يجب تأهيل المساجين لإخراجهم للعيش بشكل طبيعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حث المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، عدد من مندوبين مكتب وزارة الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت، على تأهيل المساجين وتوفير دعاة إلى داخل السجون لتوعيتهم؛ لإخراجهم للعيش بشكل طبيعي والأستفادة منهم في بناء المجتمع.



جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الإثنين لإدارة السجن المركزي بساحل حضرموت، برفقة عدد من مندوبين مكتب وزارة الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت، ووكيل النيابة لشؤون البحث والسجون الأستاذ هاني صالح بلحاف.

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واستنكر العميد التميمي تجاهل المستثمرين الحضارم وعدم وقوفهم إلى جانب إدارة الأمن والشرطة أثناء تأهيلها لإدارة السجن المركزي، مشيد في الوقت ذاته بدعم الأشقاء في دول التحالف العربي وكذا المنظمات الدولية التي دائماً ماتقف إلى جانب إدارته وتقدم لها الدعم.

ومن جانبه فقد أشاد الدكتور خالد بلخشر الذي رافق المدير العام في زيارته إلى السجن المركزي كممثل عن الشخصيات المجتمعية التي لها دور في السعي إلى دعم مثل هذه المشاريع من خلال علاقتهم بالمنظمات الدولية الداعمة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، داعياً مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت إلى إعادة منظومة القيم في المجتمع، وإصلاح جميع الذين في السجون، وإعادة تأهيلهم عبر الخطب المعتدلة.

وبدوره بيّن مدير التوجيه والإرشاد بمكتب الأوقاف بساحل حضرموت الأستاذ صبري باحشوان، العمل الذي يقومون به منذُ العام 2016م بالتعاون مع قيادة السجن المركزي، من تنظيف للفكر والسلوك، وتصحيح للمسار، وسعيهم لجمع أكبر عدد من الشيوخ والدعاة للتعاون معهم في هذا العمل، مطالباً الجهات المسؤولة بإنشاء معهد تدريب متخصص للخطبا من الشيوخ والدعاة.

وطاف المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، برفقة مدير التأهيل والإصلاح ”السجون“ العقيد علي عبدالعزيز بازبيدي، وجميع الحضور، بمرافق إدارة السجون التي تحتوي على قاعات الحاسوب، وقاعات تعليمية، وقاعات للدورات المختلفة، كما تم توفير فرص عمل لجميع النزلاء ”المساجين“ داخل السجن لكسب المال.