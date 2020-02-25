شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر "الخليج 365": عزل شخص أجنبي مصاب بـ"كورونا" في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص سلجت مساء اليوم الاثنين، اول حالة اصابة بفيروس كورونا في مدينة تريم بوادي حضرموت.

Advertisements وقالت مصادر "لليمن العربي" أن شخصا اجنبيا تبين حمله للفيروس في مدينة تريم، وتم نقله لمستشفى سيئون للتعامل مع الحالة. ونبهت المصادر المواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر من تفشي الفيروس. .سائلة الله أن يجنب حضرموت أي مكروه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الخليج 365": عزل شخص أجنبي مصاب بـ"كورونا" في وادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.