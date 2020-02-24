شكرا لمتابعة خبر عن وردناالان : الصفحي فتحي بن لزرق يكشف حقيقة مساعي الامارات لنقل مرضاها المصابين بفيروس كورونا الى مركز حجر صحي في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: “محمد بن زايد” في ورطة حقيقة.. فضيحة مدوية تكشف الوجه الحقيقي للإمارات ونواياها تجاه السعودية بعد صدور توجيهات للإعلاميين للإساءة للمملكة (صور) شاهد فيديو صادم لي " بلقيس فتحي " وتصدم الجمهور بما كشفته عن صورتها المتداولة مع ابنها تركي (شاهد ) مذيعة جديدة على قناة " MBC " شاهد كيف خطفة الأنظار واثارت جنون الملاين و المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد ... (شاهد صور ه ) الجوف : الحوثيين يطالبون هدنة والعكيمي يضع شرطين لقبولها .. تعرف عليهم

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