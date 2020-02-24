شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة الاجرام والانقلاب مليشيا الحوثي ترتكب جريمة أختطاف 17 فتاة في صنعاء والسبب..تهمة "الدعارة"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 11:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية بمحافظة صنعاء، أن مليشيا الحوثي زجت بـ” صنعانيات” جدد في سجونها بتهمة “الدعارة”.

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وأوضحت المصادر أن المليشيا بقيادة الإرهابي سلطان زابن المعين مديرا للبحث الجنائي بصنعاء، القت القبض أمس الأول على 17 امرأة في منطقة دار سلم التابعة لمديرية بلاد الروس، محافظة صنعاء، بتهمة ممارسة الدعارة.

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وأشارت المصادر الى أنه تم نقل النساء المتهمات الى سجن البحث الجنائي.

ونوهت المصادر بأنه لم يتم إلقاء القبض على رجل واحد في الواقعة.

وفي وقت سابق، زعمت المليشيا القبض على عدد من الفتيات بذات التهمة والمبرر.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية، دعت الى التدخل الفوري لوقف جرائم مليشيا الحوثي بحق نساء اليمن بشكل عام وفي صنعاء على وجه الخصوص.



