شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن انعقاد مشاورات للتسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، في الاردن ,لبحث جهود توحيد البنك المركزي التابع للشرعية في عدن والبنك التابع للحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 12:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
تأجلت جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية كانت مقررة أن تعقد في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية.
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وقالت مصادر خاصة أن جلسة المشاورات الجديدة ستبحث جهود توحيد البنك المركزي التابع للشرعية في عدن والبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
المصادر أكدت تعثّر انعقاد مشاورات للتسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، كان مقررا أن تبدأ هذا الأسبوع في عمان، لبحث اجراءات توحيد البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن توحيد البنك المركزي سيتم وفق ضمانات تؤكد على حياديته واستقلاليته على أن يتراجع الحوثي عن الاجراء الأخير بحظر النقود الجديدة وأن يتم دفع رواتب الموظفين من عائدات الحديدة.
ولم تفصح المصادر عن الموعد الجديد لانعقاد المشاورات الاقتصادية لتوحيد البنك المركزي بين الشرعية والحوثيين.
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