شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تثلج صدر بن سلمان والشعب السعودي وترعب النظام الإيراني ومليشياتها في المنطقة الحوثيون ..بهذا التصريح والتحذير المفاجئ ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 12:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كدت الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، إن النظام الإيراني يستهدف المدنيين في السعودية بصواريخ مليشيات الحوثي. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات لـ"العربية"، إن السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة والعلاقات معها تاريخية ومتميزة وتتخطى مواجهة إيران. وأشار إلى ان إيران تتعمد استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ مليشيا الحوثي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تثلج صدر بن سلمان والشعب السعودي وترعب النظام الإيراني ومليشياتها في المنطقة الحوثيون ..بهذا التصريح والتحذير المفاجئ ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.