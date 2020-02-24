وردنا الآن : فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة مخطط اماراتي بتمويل مشروع مركز حجر صحي في اليمن للمصابين بفيروس كورونا ونقل مرضاها الى عدن!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 12:08 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
اكد الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق، بأن الانباء المتداولة عن قيام الامارات بتمويل مشروع مركز حجر صحي في اليمن للمصابين بفيروس كورونا ونقل مرضاها الى عدن، غير صحيح.
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وقال بن لزرق في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر شبكة "أبابيل نت": الأخبار التي تتحدث عن قيام الإمارات بتمويل مشروع حجر صحي لمرضاها المصابين بفيروس كورونا ونقلهم إلى عدن خبر غير صحيح.
واضاف، احترام عقول الناس واجب.
وتابع، امر كهذا غير منطقي ولا معقول ولا تدعمه أي اشارة بسيطة على ارض الواقع.
وختم الفريدة، نحتاج لتكاتف الجهود لاجل حماية عدن من الاوبئة لا اختلاق اوهام.
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