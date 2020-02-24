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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : فتاة سعودية بطلة لكليب (راب) جذبت الأنظار وأشغلت مواقع التواصل الإجتماعي

نتشرت أغنية راب سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها النشطاء بشكل مكثف، وتفاعلوا معها بحماس زائد. الأغنية التي كانت بطلتها فتاة سعودية، حظيت بإعجاب عدد كبير من المتابعين، والذين أشادوا بإتقان الفتاة لدورها، كما أثنوا على صوتها وانسجامه مع النغمات والموسيقى. جاءت الأغنية تحت عنوان “السعودي عنوان”، وتضمنت الإشادة بموقف السعودي في المحافل الدولية وقدرته على التعامل مع الأزمات الداخلية وتخطي المحن والصعوبات. جديد اب برس Advertisements

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