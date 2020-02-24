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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة : وأخيراً تم الإعلان عن أول علاج فعال أنقذ حياة البشرية من كورونا

أكد الخبراء الصينيون استنادًا إلى نتائج التجارب السريرية، أن فوسفات الكلوروكين، وهو دواء مضاد للملاريا، له تأثير علاجي معين على مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) واقترح الخبراء بحسب مجلة “ZME Science” العلمية إدراج هذا الدواء الذي يستخرج من قشور شجرة تسمى علميا “شجرة الحمى المعروفة باسم “الكينا” في الإصدار التالي من إرشادات العلاج وتطبيقه في تجارب سريرية أوسع في أقرب وقت ممكن. جديد اب برس Advertisements

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