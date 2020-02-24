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عدن - ياسمين التهامي - من هو القيادي الكبير الذي انشق من الحكومة واعلن انضمامه لمليشيا الحوثي"صورة"

نشر الحوثيون صورة تجمع أبو علي الحاكم، القائد العسكري البارز في الجماعة، مع اللواء خالد خليل، مؤسس الحراك التهامي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة، المدعوم إماراتياً، بعد وصوله إلى صنعاء معلناً انشقاقه عن التشكيلات المسلحة الموالية لأبو ظبي. جديد اب برس Advertisements وقالت وسائل إعلام حوثية أن اللواء خليل رفض العودة إلى مناطق الساحل الغربي التي تتواجد فيها تشكيلات عسكرية مدعومة إماراتياً، وأعلن مشاركته للحوثيين في الحرب ضد ما أسماه "العدوان " وفقاً للمصادر التي رصدها " أحداث نت " اليوم . وأثارت الصورة جدلاً واسعاً في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات، بعد تزايد عمليات الانشقاق عنها والانضمام للحوثيين، رغم ، مما يبعث الشك بموقف أبو ظبي، تجاه هذه الانشقاقات المتزايدة. وانشق الكثير من القادة العسكريين الموالين للإمارات في جبهة الساحل الغربي، وأعلنوا انضمامهم لمليشيات الحوثي، في ظاهرة بدأت بالتزايد مؤخراً.

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