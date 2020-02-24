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عدن - ياسمين التهامي - شاهد من يكون؟؟ ... إسرائيل تعلن رسميًا فشلها في اغتيال هذا القائد العربي الكبير

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فشل عملية اغتيال قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اليوم، عبر غارة شنتها طائرات الاحتلال على دمشق السورية. وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "الهدف من الغارة كان قيادي كبير بالجهاد الإسلامي ولكنه نجا". جديد اب برس Advertisements وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي"، في بيان لها اليوم الاثنين إنها "تزف شهيديها زياد أحمد منصور (23 عاما) وسليم أحمد سليم (24 عاما) اللذين ارتقيا ...أثناء العدوان الصهيوني" الذي استهدف دمشق. ونفى مصدر في "الجهاد" ما تناقله الإعلام الإسرائيلي عن اغتيال أكرم العجوري، نائب رئيس الحركة زياد النخالة، بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وسائط دفاعنا الجوي صدت عدوانا إسرائيليا بالصواريخ من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتل، على محيط دمشق، ودمرت أغلبيتها". من جهة أخرى، قال نتنياهو أنه في حال تقرر شن حرب على غزة "فإنها ستكون أكبر من سابقاتها".

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