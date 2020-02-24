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صنعاء - ياسمين الخيامي - شجرة شهيرة تنقذ البشرية.. الصين تثلج صدور كل سكان الكرة الارضية وتعلن رسميا عن أول علاج فعال لـ فيروس الرعب العالمي كورونا

أكد الخبراء الصينيون استنادًا إلى نتائج التجارب السريرية، أن فوسفات الكلوروكين، وهو دواء مضاد للملاريا، له تأثير علاجي معين على مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19)

واقترح الخبراء بحسب مجلة “ZME Science” العلمية إدراج هذا الدواء الذي يستخرج من قشور شجرة تسمى علميا “شجرة الحمى المعروفة باسم “الكينا” في الإصدار التالي من إرشادات العلاج وتطبيقه في تجارب سريرية أوسع في أقرب وقت ممكن.

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وقال “سون يان رونغ ” نائب رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST) في مؤتمر صحفي، إن الفوسفات الكلوروكين الذي تم استخدامه لأكثر من 70 عامًا وهو مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ، وهو أكثر الأدوية أمانًا وفعالية في النظام الصحي أثبت قدرة على علاج فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه في التجارب أظهرت مجموعات المرضى الذين تناولوا الدواء مؤشرات أفضل من مجموعاتهم المتوازية ، في الحد من الحمى ، وتحسين الصور المقطعية بالرئتين ، والنسبة المئوية للمرضى الذين أصبحوا سلبيين في اختبارات الحمض النووي الفيروسي ووقتهم تحتاج إلى القيام بذلك ، قالت.

واشار إلى أن المرضى الذين يتناولون الدواء يستغرقون أيضًا وقتًا أقصر للتعافي. قدم صن مثالاً على مريض يبلغ من العمر 54 عامًا في بكين ، تم نقله إلى المستشفى بعد أربعة أيام من ظهور الأعراض عليه. بعد تناول الدواء لمدة أسبوع ، رأى جميع المؤشرات تتحسن ويصبح الحمض النووي سالبا.

وحتى الآن بحسب المجلة العلمية لم يتم العثور على ردود فعل سلبية خطيرة ذات صلة بالعقار بين أكثر من 100 مريض مسجلين في التجارب السريرية.

وقال “سون” إن فريق الخبراء برئاسة تشونغ نانشان، أخصائي الجهاز التنفسي الشهير وأكاديمي الأكاديمية الصينية للهندسة ، وافق على أنه يمكن استخدام فوسفات الكلوروكين لعلاج المزيد من مرضى COVID-19.

وقد أظهرت التجارب السابقة في المختبر أنه يمكن أن يمنع العدوى بالفيروس عن طريق تغيير الحموضة وقيمة الأساسيات داخل الخلية والتداخل في مستقبلات فيروس كورونا السارس، يظهر أيضًا نشاط تعديل المناعة ، والذي قد يعزز تأثيره المضاد للفيروسات في الجسم الحي، ويتم توزيعه على نطاق واسع في الجسم كله ، بما في ذلك الرئتين ، بعد تناوله عن طريق الفم.

ويخضع الكلوروكين أيضًا للتجارب المضادة للفيروسات العكوسة لفيروس العوز المناعي البشري -1 / الإيدز ، ويتم النظر فيه في نماذج ما قبل السريرية كعامل محتمل ضد شيكونغونيا وزيكا.

رعب في الخليج

وسجّلت البحرين والعراق والكويت اليوم الاثنين أول إصابات بفيروس كورونا الجديد، فيما قررت السلطات الصينية تأجيل الاجتماعات السنوية للبرلمان للمرة الأولى منذ عقود، بسبب تفشي الفيروس، مع تسجيل وفيات قياسية.

وقالت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين إنه تم تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن بحريني قادم من إيران، اشتُبه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه.

وأضافت “تم نقله فورا للعلاج والعزل.. وإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض”.

تطورات في الصين

في غضون ذلك، قررت السلطات الصينية تأجيل الاجتماعات السنوية للبرلمان المقررة في مارس/آذار المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

ورغم ذلك، بدأت الصين تخفيف بعض القيود المفروضة في ووهان، وقالت اليوم الاثنين إنها ستسمح للمقيمين غير المحليين بمغادرة ووهان مركز تفشي الوباء، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين تسجيل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، انخفاضا من 648 حالة يوم السبت، لكنها قالت في بيان إن معدل حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الصين وصل الآن إلى 77,150 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 2592.

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وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ صرح بأن ما تمر به البلاد هو الأسوأ منذ عام 1949، وأن جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا وصلت مرحلة حرجة، مؤكدا أن الموقف ما زال خطيرا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فرصة احتواء فيروس كورونا في العالم تتقلص، مشددة على ضرورة تحرك دول العالم سريعا للسيطرة على انتشاره.