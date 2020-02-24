مدير شرطة تعز: نسعى لإنهاء مظاهر التجول بالسلاح داخل المدينة

كشف مدير شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، عن خطط أمنية لإنهاء مظاهر التجول بالسلاح في مركز المحافظة، كونها ظاهرة سببت الكثير من المشاكل الأمنية.



وقال العميد الأكلحي، إن شرطة المحافظة عملت في خطتها لهذا العام وبالتنسيق مع قيادة الجيش الوطني والسلطة القضائية لإيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة.



وأشار مدير شرطة تعز، إلى أن تأخر حل هذه الظاهرة يأتي بسبب "أن المحافظة في حالة حرب، وحصار العدو الانقلابي يلفها من جميع الاتجاهات، بل أن بعض الجبهات لا تبعد عن اطراف المدينة بكيلو متر فقط لذلك فان المرابطين في الجبهات داخلين وخارجين من المدينة" مايعني صعوبة تطبيق أي قرار لحظر التجول بالسلاح.



جاء ذلك في حوار نشرته صحيفة "حماة الوطن" الصادرة عن محور تعز، أمس الأحد.



وكشف العميد الأكحلي عن وجود خلايا حوثية في المدينة، وأكد أن "الاجهزة الامنية لها بالمرصاد وقد تم القبض على البعض منها والاخرى تحت المراقبة والرصد وسيتم القضاء عليها بإذن الله وبتعاون الجميع".



وبشأن القبض على خلية كانت تحاول تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات عسكرية وأمنية وسياسية من بينها العميد الأكحلي، أكد قائد شرطة تعز، أنه القبض على خلية اغتيالات، وأوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة ، واعداً بكشف نتائجها حال استكمال التحقيقات.



ونفى الأكحلي ماتم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي عن وجود سجون خاصة في المحافظة، داعياً تلك الوسائل إلى تحري الدقة والمصداقية في النشر، مؤكداً بأن" الشرطة في المحافظة لديها سجونها، المتعارف عليها، سواء في السجن المركزي أو السجون في شرطة المديريات وأقسام الشرطة، وهي تقوم بما يجب ان تقوم به طبقا للقانون والى الان لا توجد لدينا شكاوى ضد القائمين على السجون".



وأفاد مدير شرطة تعز بأن الشرطة حققت انجازات كبيرة في مجال تثبيت الأمن والاستقرار والتصدي لمثيري الفوضى من العناصر الخارجة عن القانون.

