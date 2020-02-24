عاجل خبر صادم للحوثيين من محافظة الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف او توثيق بالصوت والصورة من مديرية الجوف حقيقة ما يدور من معارك وتزييف اعلام الحوثيين بشأن سيطرتهم على المديرية ووصولهم الى اطراف مركز المحافظة بالحزم .

وقال القائد الميداني في جبهةالغيل العقيد محمدالحليسي عمليات للواء "نحن الان في أخر متر من تراب الجوف مع جبال يام صنعاء.

واضاف، اطمئنكم أننا الان نسير باتجاه صنعاءلاتلتفتوا الى اعلام الحوثي فهو يصنع له انتصارات وهمية ولن تغير الواقع فالاكاذيب لاتحقق نصر. ونشر الاعلامي عامر الحميقاني مقطع فيديو تابعه محرر شبكة "أبابيل نت" :من جبال السايقه المطله على مديرية حرف سفيان التابعه لمحافظة صعدة ومديرية ارحب التابعه لمحافظة صنعاء مرورًا بمديرية الغيل المحررة بالكامل والوصول إلى الحزم عاصمة محافظة لمشاهدة الفيديو اضغط " #الجوف اليوم تاريخ24/2/2020



من جبال السايقه المطله على مديرية #حرف_سفيان التابعه ل #صعده ومديرية #أرحب التابعه ل #صنعاء



مرورًا بمديرية #الغيل المحررة بالكامل والوصول إلى #الحزم عاصمة محافظة #الجوف



بالله ريتويت🔄لتصل لمطبلين عيال الخميني ومن يصدقوا إعلامهم#عامر_الحميقاني يتبع pic.twitter.com/dlWqcCiS9q Advertisements — عامر الحميقاني 𐩲𐩱𐩣𐩧 𐩱𐩡𐩢𐩣𐩺𐩤𐩱𐩬𐩺 (@amerAlhamiqaniu) February 24, 2020 " ونشر الاعلامي عبدالرحمن المصري مقطع فيديو اخر وهو يتجول مع مدير امن محافظة الجوف بمديرية الغيل يدحض اكاذيب المليشيات الحوثية وتزييفهم للحقائق مستغلين قطع الاتصالات وخدمات الانترنت على محافظة الجوف لمشاهدة الفيديو اضغط " سيطرت قناة المسيرة على الغيل بالجوف، وسيطر عليها ناشطو مليشيات الحوثي في الفيسبوك وتويتر. وهاهو مدير أمن الجوف مع الزميل عبدالرحمن المصري يتجول داخل الغيل، ويبطل سحر السحرة.

يا أبناء اليمن: أنتم رجال الحرب، فلا تجعلوا بأسكم مع كهنة إيران ضد إخوتكم الذين عرفتم بالفعل كيف يقاتلون! pic.twitter.com/frfOtJiYne — د. محمد جميح (@MJumeh) February 24, 2020 ". ". وجدير ذكره بأن مليشيات الحوثيين خسرت مئات القتلى والجرحى جراء دفعها بالمغرر بهم الى محرقة جبهات الجوف وكبدت المليشيات خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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