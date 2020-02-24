شكرا لبحثكم عن خبر انشقاق قائد عسكري كبير موال للإمارات وانضمامه للحوثيين (الاسم الصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الحوثيون صورة تجمع أبو علي الحاكم، القائد العسكري البارز في الجماعة، مع اللواء خالد خليل، مؤسس الحراك التهامي ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة، المدعوم إماراتياً، بعد وصوله إلى صنعاء معلناً انشقاقه عن التشكيلات المسلحة الموالية لأبو ظبي.

وقالت وسائل إعلام حوثية أن اللواء خليل رفض العودة إلى مناطق الساحل الغربي التي تتواجد فيها تشكيلات عسكرية مدعومة إماراتياً، وأعلن مشاركته للحوثيين في الحرب ضد ما أسماه "العدوان " وفقاً للمصادر التي رصدها " أحداث نت " اليوم .

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً في صفوف التشكيلات العسكرية التابعة للإمارات، بعد تزايد عمليات الانشقاق عنها والانضمام للحوثيين، رغم ، مما يبعث الشك بموقف أبو ظبي، تجاه هذه الانشقاقات المتزايدة.

وانشق الكثير من القادة العسكريين الموالين للإمارات في جبهة الساحل الغربي، وأعلنوا انضمامهم لمليشيات الحوثي، في ظاهرة بدأت بالتزايد مؤخراً.