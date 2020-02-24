شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدفاع المدني" تعلن صرف رواتب شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن أفاد مصدر مسؤول بمكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه أنه تم اليوم الاثنين تدشين عملية صرف مرتبات العسكريين من البنك المركزي بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن لشهرديسمبر ووفقا للبرنامج المعد لعملية الصرف للوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.

Advertisements وقال نائب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي الضبي حسن أن عملية الصرف بدأت من البنك لمندوبي الوحدات الماليين وفقا للنظام المتبع من البنك. لافتا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة وكوادر الدائرة المالية في إعداد وتجهيز كشوفات المرتبات في وقت مبكر ووجه شكره لقيادة البنك المركزي على الدور الذي تقوم به.

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