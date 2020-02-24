سقطرى.. افتتاح 46 وحدة سكنية للمتضررين من الاعاصير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي،اليوم، 46 وحدة سكنية للمتضررين من الاعاصير بمنطقتي زاحق ودفعرهوا بدعم من الهلال الاحمر الاماراتي.



وثمن الوكيل الجريبي الجهود الذي يبذلها الهلال الاحمر الاماراتي في تخفيف من معاناة اهالي منطقتي زاحق ودفعرهوا المتضررين من الاعاصير التي ضربت المحافظة.

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